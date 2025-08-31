Bruce Willis já não vive com a família e mulher de ator lamenta críticas

© Getty Images

Emma Heming Willis falou abertamente sobre as reações a uma entrevista que concedeu a Diane Sawyer, para um especial da ABC News — “Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey” — na qual comentou sobre o diagnóstico do marido, Bruce Willis, especificamente demência frontotemporal.

Na entrevista, Emma revelou que o ator, agora com 70 anos, vive em uma casa separada da família para receber tratamentos e estar em maior segurança.

Em um vídeo publicado no Instagram, Heming refletiu sobre as reações ao programa.

“Acho que fizeram um ótimo trabalho ao dar voz e chamar atenção para a demência frontotemporal, assim como ao destacar o trabalho dos cuidadores”, afirmou. “Eu sabia que, ao compartilhar algumas informações mais pessoais, iria ver esses dois lados. Haveria pessoas com opinião e outras com experiência”, ressaltou.

A esposa do ator de Hollywood tinha consciência, inclusive, de que “muitas pessoas iriam opinar e julgar os cuidadores” que vivem situações semelhantes à dela. “É contra isso que os cuidadores lutam. Contra o julgamento e as críticas dos outros”, argumentou.

Citando também um trecho de um livro que está prestes a lançar, intitulado “The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path”, ela acrescentou:

“Nada é capaz de mudar tanto uma opinião quanto a experiência”, leu, lembrando o que a terapeuta lhe disse. “Mesmo que alguém tenha familiaridade com a demência ou com a condição em que você está, essa pessoa não está dentro da sua casa, então ela não sabe como a pessoa se comporta nem qual é a dinâmica da sua família”, continuou.

“A verdade é que as opiniões são muito altas e barulhentas. Mas se não têm experiência nisso, não têm voz e, definitivamente, não têm direito a voto”, disse ainda.

Para Emma, os cuidadores são “julgados rapidamente e de forma injusta” por aqueles que nunca passaram pela mesma situação.

“Compartilhar abertamente pode gerar opiniões, mas, mais importante, cria conexão e validação para aqueles que realmente enfrentam as realidades dos cuidadores todos os dias”, completou, ressaltando que foi pensando nessas pessoas que decidiu dar a entrevista.

No programa, Emma explicou que Bruce vive em uma casa próxima à família, com cuidados 24 horas por dia, para a qual foi transferido depois que perceberam que o barulho causado em casa poderia agravar seu estado de saúde.

Ela contou ainda que vai ver o marido pelo menos duas vezes por dia, no café da manhã e no jantar. “É a nossa segunda casa, as meninas têm coisas lá.”

Vale lembrar que Bruce Willis e Emma Heming se casaram em março de 2009 e têm duas filhas em comum: Mabel Ray, de 13 anos, e Evelyn Penn, de 11.

