Notícias ao Minuto
Procurar

Bruce Willis já não vive com a família e mulher de ator lamenta críticas

Emma Heming Willis participou numa programa especial da ABC News que deu voz à demência e aos cuidadores de pessoas com este diagnóstico. Entretanto, na sua página de Instagram, ela reagiu às críticas de que foi alvo após revelar que Bruce Willis já não vive na casa de família, e que foi levado para outra casa onde recebe cuidados contínuos.

Bruce Willis já não vive com a família e mulher de ator lamenta críticas

© Getty Images

Notícias ao Minuto Brasil
31/08/2025 06:24 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto Brasil

Fama

BRUCE-WILLIS

Emma Heming Willis falou abertamente sobre as reações a uma entrevista que concedeu a Diane Sawyer, para um especial da ABC News — “Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey” — na qual comentou sobre o diagnóstico do marido, Bruce Willis, especificamente demência frontotemporal.

 

Na entrevista, Emma revelou que o ator, agora com 70 anos, vive em uma casa separada da família para receber tratamentos e estar em maior segurança.

Em um vídeo publicado no Instagram, Heming refletiu sobre as reações ao programa.

“Acho que fizeram um ótimo trabalho ao dar voz e chamar atenção para a demência frontotemporal, assim como ao destacar o trabalho dos cuidadores”, afirmou. “Eu sabia que, ao compartilhar algumas informações mais pessoais, iria ver esses dois lados. Haveria pessoas com opinião e outras com experiência”, ressaltou.

A esposa do ator de Hollywood tinha consciência, inclusive, de que “muitas pessoas iriam opinar e julgar os cuidadores” que vivem situações semelhantes à dela. “É contra isso que os cuidadores lutam. Contra o julgamento e as críticas dos outros”, argumentou.

Citando também um trecho de um livro que está prestes a lançar, intitulado “The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path”, ela acrescentou:

“Nada é capaz de mudar tanto uma opinião quanto a experiência”, leu, lembrando o que a terapeuta lhe disse. “Mesmo que alguém tenha familiaridade com a demência ou com a condição em que você está, essa pessoa não está dentro da sua casa, então ela não sabe como a pessoa se comporta nem qual é a dinâmica da sua família”, continuou.

“A verdade é que as opiniões são muito altas e barulhentas. Mas se não têm experiência nisso, não têm voz e, definitivamente, não têm direito a voto”, disse ainda.

Para Emma, os cuidadores são “julgados rapidamente e de forma injusta” por aqueles que nunca passaram pela mesma situação.

“Compartilhar abertamente pode gerar opiniões, mas, mais importante, cria conexão e validação para aqueles que realmente enfrentam as realidades dos cuidadores todos os dias”, completou, ressaltando que foi pensando nessas pessoas que decidiu dar a entrevista.

No programa, Emma explicou que Bruce vive em uma casa próxima à família, com cuidados 24 horas por dia, para a qual foi transferido depois que perceberam que o barulho causado em casa poderia agravar seu estado de saúde.

Ela contou ainda que vai ver o marido pelo menos duas vezes por dia, no café da manhã e no jantar. “É a nossa segunda casa, as meninas têm coisas lá.”

Vale lembrar que Bruce Willis e Emma Heming se casaram em março de 2009 e têm duas filhas em comum: Mabel Ray, de 13 anos, e Evelyn Penn, de 11.

Cérebro está falhando, diz mulher sobre demência de Bruce Willis

Cérebro está falhando, diz mulher sobre demência de Bruce Willis

"A linguagem está mudando e aprendemos a nos adaptar numa maneira de nos comunicar com ele, que é simplesmente diferente", disse Emma Heming Willis em entrevista

Folhapress | 18:47 - 29/08/2025

Leia Também: Mulher e filhas pequenas de Bruce Willis estão morando separadas do ator

Partilhe a notícia

Recomendados para você