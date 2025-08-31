Gordon Ramsay passa por cirurgia após ser diagnosticado com câncer

© Reuters

Gordon Ramsay revelou que passou por uma cirurgia após ter sido diagnosticado com câncer de pele.

O chef, conhecido mundialmente, compartilhou o diagnóstico em uma publicação feita no Instagram neste sábado, 31 de agosto.

Na postagem, Ramsay exibiu uma foto após o procedimento.

“Muito grato à incrível equipe da The Skin Associates e ao seu rápido trabalho ao removerem este carcinoma. Obrigado”, escreveu.

Em seguida, Gordon fez um alerta aos seguidores: “Por favor, não se esqueçam de usar protetor solar no fim de semana. Garanto que isso não foi uma cirurgia estética.”

Uma das fotos mostra a estrela do programa Hell’s Kitchen ainda com curativo e outra já com os pontos da cirurgia.

Assim que compartilhou a notícia, o chef recebeu inúmeras mensagens de apoio de seus fãs.

O câncer de pele não foi o primeiro susto de saúde de Gordon Ramsay



Em junho do ano passado, Ramsay viveu outro momento delicado ao sofrer um grave acidente de bicicleta. “Tenho sorte de ainda estar aqui”, disse na época nas redes sociais, pedindo aos seguidores que nunca deixassem de usar capacete.

“Sinto dores, tem sido uma semana difícil. Mas estou superando”, contou, ressaltando que, apesar do impacto, não quebrou nenhum osso, apenas ficou com um grande hematoma na região abdominal.

O que é o câncer de pele e como pode ser prevenido?



Segundo a dermatologista Beatriz Vilela, em entrevista ao Notícias ao Minuto em julho, “o câncer de pele surge quando as células da pele crescem de forma descontrolada, formando tumores malignos”.

A especialista, que atua no Hospital Santo António dos Capuchos, em Lisboa, explicou que “existem dois grandes grupos: o melanoma e o câncer de pele não melanoma (como o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular), que se distinguem pelas células em que têm origem e por suas características específicas”.

“Diferente de outros tumores de pele, geralmente associados à exposição solar crônica e cumulativa (como o carcinoma basocelular), o risco de desenvolver melanoma está mais ligado a queimaduras solares, especialmente na infância e adolescência, além da exposição solar intensa e intermitente — como em idas ocasionais à praia ou à piscina sem a devida proteção”, destacou.

Para prevenir a evolução do câncer de pele, Beatriz Vilela reforçou que “é fundamental observar a pele de forma regular e sistemática, prestando atenção a sinais que mudaram de forma, cor ou tamanho, ou que começaram a sangrar, formar crosta ou não cicatrizaram”.

Leia Também: Bruce Willis já não vive com a família e mulher de ator lamenta críticas