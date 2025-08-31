Zé Felipe surge com amiga de Ana Castela e cantora reage: “Sejam felizes"

© Reprodução / Instagram

Uma foto publicada nas redes sociais, na qual Zé Felipe aparece ao lado da cantora Duda Bertelli, de 19 anos, voltou a alimentar especulações sobre um possível romance entre os dois. Na imagem, eles surgem acompanhados de amigos, como João Victor e Gabriel Vetuche. O registro ganhou ainda mais repercussão após o comentário de Ana Castela, amiga de Duda: “Aproveitem, sejam felizes! Que a vida é bem maior que a internet e a boca do povo”.

O clique veio à tona poucos dias depois de o cantor sertanejo ter sido visto pegando uma carona de moto com Duda durante a Festa do Peão de Barretos, na última quinta-feira (28). A cena, que viralizou nas redes sociais, foi apontada por muitos como indício de que o filho de Leonardo estaria vivendo um novo affair.

Duda, que ficou conhecida pelo hit Procura-se, mantém amizade próxima com Ana Castela — nome que também aparece em rumores de envolvimento com Zé Felipe.

Relações cruzadas

As especulações ganharam ainda mais força após Gustavo Mioto, ex-namorado de Ana Castela, deixar de segui-la nas redes sociais. Enquanto isso, a cantora segue acompanhando o perfil do ex. Já Mioto e Zé Felipe não se seguem.

Além disso, circulou recentemente um vídeo em que Ana embarca em um jatinho particular de Zé Felipe em Londrina (PR), com destino a Buritama (SP), onde tinha show na mesma noite. No evento, Zé Felipe fez uma participação especial ao lado da sertaneja, o que aumentou os comentários sobre uma possível proximidade entre os dois.

Reação de Gustavo Mioto

Questionado sobre o assunto, Gustavo Mioto, de 28 anos, disse não ter ciúmes da ex-namorada. Em entrevista ao perfil Link Podcast, ele afirmou: “Eu acho que a gente tem ciúme do que é nosso, né? E como ela está solteira e ele está solteiro, se eles estão felizes, e se estiver rolando alguma coisa, porque eu sei o mesmo tanto que vocês, então é isso”.

