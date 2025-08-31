Davi Brito põe à venda casa comprada após o BBB por R$ 1,5 milhão

© Reprodução / Redes Sociais

O campeão do “Big Brother Brasil 24”, Davi Brito, de 23 anos, colocou à venda a casa que comprou para morar após deixar o programa. O imóvel, localizado em Barra de Jacuípe, região litorânea de Camaçari, na Bahia, está anunciado por R$ 1,5 milhão. A residência, que conta com piscina e churrasqueira, havia sido colocada inicialmente no mercado por R$ 1,7 milhão, mas o ex-BBB decidiu reduzir o valor.

Foi nessa casa que Davi viveu desde abril de 2024, logo depois de conquistar o prêmio de R$ 2,9 milhões do reality show. Além dela, ele também colocou à venda um duplex avaliado em R$ 1,7 milhão.

Investimentos no setor imobiliário

Desde a vitória no programa, o baiano tem direcionado boa parte de seus ganhos para o setor de imóveis. Davi comprou uma casa para si e adquiriu outras duas, destinadas à mãe e à irmã, Raquel. Além disso, ele inaugurou uma imobiliária em Salvador com o objetivo de viver de renda e expandir seus investimentos.

O negócio, batizado de D&H Holding Patrimônio de Imóveis LTDA, foi fundado em setembro e é classificado como de porte médio, com capital social de R$ 1.035.000,00. A empresa atua na compra de terrenos e na construção de casas voltadas para aluguel.

Paralelamente, Davi também criou a Davi Brito Gestão Empresarial, registrada com capital social de R$ 100 mil, ampliando sua presença no setor.

Vida após o reality

Com o dinheiro conquistado no “BBB 24”, Davi buscou estruturar um patrimônio sólido. A venda dos imóveis faz parte de sua estratégia de negócios, que inclui a construção de novas casas para locação e a administração de empreendimentos próprios.

Apesar de ter se tornado uma das figuras mais comentadas da edição, o campeão tem mantido o foco nos investimentos e na carreira empresarial, concentrando-se em transformar a fama adquirida no programa em oportunidades de longo prazo.