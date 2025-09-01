Juliana Paes é coroada rainha de bateria da Viradouro

© AgNews

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juliana Paes viveu uma noite de emoção e reencontro na quadra da Unidos do Viradouro, em Niterói. A atriz foi coroada rainha de bateria da Vermelha e Branca na noite de sábado (30), em festa que atravessou a madrugada de domingo (31) e reuniu centenas de componentes e fãs da escola.

É a segunda vez que ela assume o cargo: Juliana já reinou à frente da bateria entre 2004 e 2008, período em que se firmou como um dos rostos mais marcantes da agremiação. Ao subir ao palco, foi recebida com o clássico "Pediu pra Pará, parou! Com a Viradouro eu vou... pro Círio de Nazaré", samba de seu carnaval de estreia há 21 anos.

Visivelmente emocionada, a atriz chorou antes mesmo de ser coroada. "Deixa eu ver se eu lembro do que programei para falar, porque eu juro por Deus que eu não estava esperando a quadra lotada desse jeito, tão bonita", declarou, sem conseguir conter as lágrimas.

Juliana contou que, mesmo longe do posto de rainha, nunca deixou de acompanhar a Viradouro. "Eu sempre estou presente nos desfiles. Talvez vocês não me vejam, porque nos últimos anos estive escondidinha em algum camarote, em algum cantinho. Mas alguns componentes da escola sempre me veem e falam: 'Volta! Volta!'."

A decisão pelo retorno veio em 2026, ano em que a escola homenageará Mestre Ciça, referência da bateria e uma figura histórica para a agremiação. "Eu tinha acabado de saber que o Ciça ia ser o enredo. Achei genial – porque esse cara é gênio, vocês sabem disso. Estava feliz com a homenagem. E aí ele me liga e diz: 'Quero que você esteja comigo, no meu ano'. Eu respondi: 'Claro, vou estar'. Mas ele insistiu: 'Não, você não entendeu. Eu quero você na bateria!'", relembrou a atriz.

Entre aplausos e gritos da plateia, Juliana resumiu o momento como um reencontro esperado. "Esse reencontro demorou muito para acontecer, mas acredito que Deus tem tempo para tudo. Esse era o momento certo."