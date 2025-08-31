Princesa Diana morreu há 28 anos; irmão presta homenagem

© Max Mumby/Indigo/Getty Images | Tim Graham Photo Library via Getty Images

Neste domingo, 31 de agosto, completam-se 28 anos da morte da princesa Diana.

A data foi lembrada pelo irmão da “princesa do povo”, Charles Spencer, em uma publicação no Instagram.

O conde de Spencer compartilhou duas fotos do local onde a princesa de Gales foi enterrada — a ilha de Althorp, na propriedade da família em Northamptonshire.

Charles cuida do espaço desde a morte do pai, John Spencer, em 1992.

Nas imagens é possível ver ramos de flores sobre o túmulo de Lady Di. “Flores que colhemos esta manhã nos jardins de Althorp para deixar na ilha. É sempre um dia difícil”, escreveu ele na legenda.

Logo em seguida, vários seguidores deixaram mensagens de apoio.

“Foi muito pouco tempo em que Diana espalhou sua graça neste mundo. Ela era uma luz tão brilhante, sua falta será sentida para sempre”, comentou um seguidor.

“Sua luz era brilhante demais para este mundo. Agora brilha no lugar ao qual realmente pertence, entre as estrelas. Passados 28 anos, sua compaixão ainda continua a nos guiar como um sussurro suave no vento. Você nos ensinou que o amor nunca desaparece, apenas muda de forma. Você estará para sempre em nossos corações. Sempre será a rainha dos nossos corações”, escreveu outro.

A princesa Diana e o seu legado que dura há gerações

Conhecida como “princesa Diana”, seu legado segue inspirando gerações. Sua compaixão, gentileza e a capacidade única de se conectar com as pessoas ainda são lembradas até hoje.

Mãe dos príncipes William e Harry, Diana morreu tragicamente aos 36 anos em um acidente de carro em Paris, enquanto tentava escapar da perseguição de jornalistas e paparazzi — algo muito comum na época.

Seu funeral foi realizado em 6 de setembro na Abadia de Westminster, em Londres, e reuniu milhares de pessoas — anônimos e celebridades — que quiseram se despedir de Lady Di.

Esse legado foi destacado pela historiadora Aline Gallasch-Hall de Beuvink em entrevista ao portal Notícias ao Minuto, por ocasião do 28º aniversário da morte de Diana.

“A princesa Diana revolucionou a família real britânica. Primeiro porque seu casamento, um conto de fadas, encantou o mundo inteiro. Depois, pela tragédia ligada ao caso de Charles com Camilla. Na época, foi um escândalo enorme”, afirmou a especialista.

