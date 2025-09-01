Nicolas Prattes se torna brasileiro mais bem colocado na maratona de Sydney: 'Valeu a pena'

© Divulgação / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nicolas Prattes, 28, conquistou no sábado (30) um marco pessoal e esportivo: foi o melhor brasileiro a cruzar a linha de chegada da Sydney Marathon, uma das corridas de rua mais tradicionais da Austrália. O ator percorreu os 42 km em 2h48min12s, garantindo destaque entre milhares de competidores.

"Para todo sempre, história feita, valeu a pena", escreveu em seu Instagram, celebrando o resultado. Ele ainda descreveu a disputa como a "prova mais difícil" de sua vida, em referência às condições do percurso e à intensidade da preparação.

O feito tem um peso simbólico para Prattes, que nos últimos anos tem conciliado a carreira artística com a rotina de treinos de alto rendimento. A paixão pelas corridas já o levou a participar de diversas maratonas internacionais, mas o desempenho em Sydney entrou para a lista de suas maiores conquistas.

Quem não esteve presente fisicamente foi Sabrina Sato, companheira do ator e também entusiasta das corridas. Desta vez, ela acompanhou tudo à distância, já que permanece dedicada ao pai, que enfrenta problemas de saúde e passou por mais uma cirurgia.

Em uma mensagem publicada nas redes sociais, a apresentadora demonstrou apoio e carinho, mesmo de longe: "Meu campeão... enquanto estou aqui no hospital acompanhando mais uma cirurgia do meu pai, meu coração também viaja até você. Já conversei com Deus, entreguei nas mãos dele e tudo o que precisa dar certo, aqui e aí. E mesmo longe, eu estou perto. Porque meu amor, minha fé e minha energia são gigantes e não têm fim. É como se eu estivesse junto, passo a passo, te impulsionando e torcendo."

A Sydney Marathon é reconhecida como uma das provas que integram o calendário da Abbott World Marathon Majors, grupo que reúne as corridas mais prestigiadas do mundo, como Berlim, Boston, Londres, Chicago, Nova York e Tóquio.