Thiago Lacerda lembra estreia no horário nobre, em 'Terra Nostra', que volta a ser exibida

© Reprodução / TV Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Sucesso de audiência há 25 anos, "Terra Nostra" volta à programação da Globo nesta segunda-feira (1), e se tem alguém que está animado com a reprise é Thiago Lacerda, 47. Ele interpretou o protagonista Matteo, um de seus papéis mais marcantes na TV.

"Tenho muito orgulho dessa novela. Será especial me rever depois de tanto tempo e revisitar as memórias dessa fase da minha carreira", diz o ator. Ele relembra que o papel surgiu no início de sua trajetória profissional. "Tive a chance de viver um protagonista e ainda com a responsabilidade de estrear em horário nobre".

Para compor o personagem, Thiago recorda ter mergulhado na cultura italiana em São Paulo, convivendo com descendentes, estudando a língua e a cultura do país europeu. "Esse processo foi uma das coisas mais enriquecedoras que carrego até hoje", resume.

Entre as lembranças marcantes, o ator destaca as gravações no sul da Inglaterra, a bordo de um navio, em cenas exibidas no primeiro capítulo. "Foi um privilégio e deu um tom marcante à obra". A novela foi produzida originalmente em 1999 e teve seu último capítulo exibido em meados de 2000. A reprise estreia nesta segunda-feira (1) à tarde, no lugar de "História de Amor" (1995).

Atualmente, Thiago dedica-se sobretudo ao teatro. Em cartaz com "A Peste", adaptação do clássico de Albert Camus, ele lembra que o projeto nasceu durante a pandemia, período em que também desenvolveu outro espetáculo a partir de monólogos de Shakespeare, em parceria com Ron Daniels e Érica Teodoro.

Na televisão, o ator em breve estará na série da HBO "Ângela Diniz: O Crime da Praia dos Ossos", inspirada em um dos casos criminais mais famosos do Brasil nos anos 1970.

Já no cinema, participa de "Porongos", filme sobre o massacre ocorrido durante a Revolução Farroupilha, no século XIX. "É uma história que precisa ser revisitada e contada. Essa também é a função do cinema: dar acesso às narrativas que muitas vezes não chegam até nós", diz.