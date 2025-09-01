Catia Fonseca e Fernanda Paes Leme são as primeiras eliminadas da Dança dos Famosos 2025

© Reprodução / TV Globo

SÁO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Catia Fonseca e Fernanda Paes Leme foram as primeiras eliminadas do Dança dos Famosos 2025. As duas tiveram os piores desempenhos entre os participantes que disputavam a repescagem realizada neste domingo (31) no Domingão com Huck, da Globo.

Os participantes se apresentaram pela primeira vez apenas com os respectivos professores -a primeira fase da competição foi realizada em grupos. O ritmo da semana foi o rock e a rodada contou apenas com os jurados fixos do quadro (Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, que foram o júri técnico, e Milton Cunha, que avalia artisticamente as performances).

Somadas as notas dos jurados e da plateia, Catia e Fernanda tiveram as menores somas. Elas disputavam a permanência no programa com os integrantes dos grupos B e C, que integraram na primeira fase. Com isso, passaram para a próxima etapa Allan Souza Lima, David Junior, Luan Pereira, Manu Bathidão, Nicole Bahls e Richarlyson.

Também seguem na competição os integrantes que formavam os grupos A e D, que se classificaram direto. São eles: Álvaro Xaro, Duda Santos, Gracyanne Barbosa, Lucas Leto, Rodrigo Faro, Silvero Pereira, Tereza Seiblitz e Wanessa Camargo.