Momentos 'ops' das celebridades: quedas épicas flagradas pelas câmeras

© <p>Getty Images</p>

Durante as filmagens de 'O Diabo Veste Prada 2', no dia 27 de agosto, em Nova York, Anne Hathaway viveu um daqueles momentos que lembram a todos nós que até estrelas tropeçam — literalmente. Ao descer um pequeno lance de escadas, o salto de sua sandália delicada quebrou e a atriz acabou caindo. Sempre elegante, Anne rapidamente tranquilizou a equipe, levantou-se com graça e ainda transformou o episódio em bom humor, relembrando sua icônica cena de queda em 'O Diário da Princesa' (2001). No Instagram, ela brincou com a situação: "Vinte anos depois, ainda caindo por você…"

É impossível manter uma imagem impecável 24 horas por dia. Imagine, então, para as celebridades, constantemente sob os holofotes e a lupa do público. Essa pressão inevitavelmente resulta em momentos de vulnerabilidade — que, no caso delas, muitas vezes acontecem diante das câmeras ou dos paparazzi de plantão.

Ficou curioso? Clique na galeria a seguir e descubra outros momentos embaraçosos de celebridades flagrados pelas lentes.