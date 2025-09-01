Momentos 'ops' das celebridades: quedas épicas flagradas pelas câmeras

Notícias ao Minuto
01/09/2025 12:30 ‧ há 34 minutos por Notícias Ao Minuto

Fama

Celebridades

Durante as filmagens de 'O Diabo Veste Prada 2', no dia 27 de agosto, em Nova York, Anne Hathaway viveu um daqueles momentos que lembram a todos nós que até estrelas tropeçam — literalmente. Ao descer um pequeno lance de escadas, o salto de sua sandália delicada quebrou e a atriz acabou caindo. Sempre elegante, Anne rapidamente tranquilizou a equipe, levantou-se com graça e ainda transformou o episódio em bom humor, relembrando sua icônica cena de queda em 'O Diário da Princesa' (2001). No Instagram, ela brincou com a situação: "Vinte anos depois, ainda caindo por você…"

É impossível manter uma imagem impecável 24 horas por dia. Imagine, então, para as celebridades, constantemente sob os holofotes e a lupa do público. Essa pressão inevitavelmente resulta em momentos de vulnerabilidade — que, no caso delas, muitas vezes acontecem diante das câmeras ou dos paparazzi de plantão.

Ficou curioso? Clique na galeria a seguir e descubra outros momentos embaraçosos de celebridades flagrados pelas lentes.

