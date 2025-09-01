Fifth Harmony surpreende fãs com retorno após 7 anos, mas sem Camila Cabello

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O público que acompanhava o show dos Jonas Brothers no domingo (31) foi surpreendido por uma cena que muitos já não esperavam ver: as integrantes do Fifth Harmony, Normani, Lauren Jauregui, Dinah Jane e Ally Brooke, subiram ao palco juntas depois de sete anos afastadas.

O reencontro emocionou fãs nas redes sociais. "É uma sensação incrível estar de volta", escreveu o grupo em uma publicação que marcou também o retorno de suas contas oficiais, inativas desde 2018. Ainda não está claro se se trata de uma reunião definitiva ou apenas de uma participação especial.

Where were you on August 31, 2025?



Thank you @jonasbrothers for having us. Felt amazing to be back pic.twitter.com/nNsY3lmJ8u — Fifth Harmony (@FifthHarmony) September 1, 2025

Criado em 2012 no programa The X Factor, o Fifth Harmony nasceu da junção das cinco artistas que haviam se inscrito individualmente, mas acabaram reunidas em um grupo apadrinhado por Simon Cowell. Apesar de ficarem em terceiro lugar na competição, rapidamente se transformaram em um fenômeno global, colecionando hits como Worth It e Work From Home, que ultrapassaram 1 bilhão de visualizações no YouTube.

A trajetória do grupo, porém, foi marcada por mudanças. Camila Cabello deixou oficialmente o quinteto no fim de 2016. Em um comunicado, as demais integrantes afirmaram que só souberam da decisão por meio dos representantes da cantora. "Desejamos tudo de bom a ela", dizia a nota divulgada na época.

Com a saída, o grupo seguiu como quarteto até 2018, quando anunciou um hiato para que cada uma pudesse se dedicar a projetos solos. Desde então, Camila construiu uma carreira de sucesso, enquanto as demais integrantes seguiram caminhos individuais, sempre sob expectativa dos fãs de uma possível volta.

Questionada em 2024 sobre sua relação com o Fifth Harmony, Camila declarou no podcast Call Her Daddy que se afastou porque "não compartilhava mais da visão de grupo". Coincidência ou não, no mesmo dia em que as ex-colegas se reuniam nos EUA, ela fazia um show na Austrália.

Ela não participou da reunião, mas tem agenda cheia: em setembro, será uma das atrações do festival The Town, em São Paulo.