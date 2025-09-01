Notícias ao Minuto
Alessandro Jodar, do Bom Dia SP, anuncia que será pai

O bebê é fruto do casamento do jornalista com a booktuber Isabella Lubrano

© Reprodução

Folhapress
01/09/2025 15:30 ‧ há 3 horas por Folhapress

Fama

Família

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alessandro Jodar, conhecido por comandar diariamente os blocos esportivos do Hora 1 e do Bom Dia São Paulo, na TV Globo, acaba de compartilhar uma novidade: ele será pai. A notícia ganhou um tom curioso porque, meses antes, já havia sido antecipada de forma bem-humorada por Ana Maria Braga em seu programa.

 

Em agosto, durante o Mais Você, a apresentadora e o Louro brincaram com o jornalista sobre a possibilidade de aumentar a família. "Tá ensaiando ou não tá? Tem que ensaiar. Se não, não vai dar certo", provocou o papagaio. Ana completou: "Tá ensaiando pelo menos, né?". Na ocasião, Jodar riu e respondeu de forma vaga: "Haverá sinais. É... tá."

Os sinais chegaram. O bebê é fruto do casamento com a booktuber Isabella Lubrano, de 35 anos, com quem o apresentador oficializou a união em fevereiro deste ano. A cerimônia aconteceu em uma fazenda em Mairiporã, no interior de São Paulo, e reuniu colegas da redação dos Estúdios Globo. Entre os presentes estavam jornalistas como Roberto Kovalick, Tiago Scheuer, Marcelo Pereira, Paula Paiva Paulo, Cinthia Toledo e Thais Luquesi.

A relação de Jodar e Isabella tem uma longa história. Ambos se formaram em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero e se conheceram ainda antes do início da faculdade. Na época do casamento, o apresentador resumiu o sentimento: "Foi tudo mágico como os vinte anos que nos trouxeram até aqui. Como é bom compartilhar a vida com você, Isa, meu amor".

