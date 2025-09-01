Warwick Davis retorna como professor Flitwick na nova série de Harry Potter

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Warwick Davis está confirmado no elenco da nova série de Harry Potter, retornando ao papel do professor de feitiços Filius Flitwick, que interpretou em todos os filmes da franquia. Até o momento, ele é o único integrante do elenco original confirmado na produção.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela HBO, junto com a revelação de sete novos nomes do elenco. Entre eles estão Elijah Oshin como Dino Thomas, Finn Stephens como Vincent Crabbe e William Nash como Gregory Goyle. O time também inclui Sirine Saba como professora Pomona Sprout, Richard Durden como o fantasma Professor Cuthbert Binns, Bríd Brennan como Madame Poppy Pomfrey e Leigh Gill como o duende Grampo.

Prevista para estrear em 2027, a série "Harry Potter" terá sete temporadas, cada uma dedicada a um dos livros de J.K. Rowling.