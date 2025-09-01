Leandro Hassum relembra prisão do pai por ligação com máfia italiana

© Reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Leandro Hassum, 51, relembrou um episódio marcante de sua vida: a prisão do pai, Carlos Alberto da Costa Moreira, em 14 de dezembro de 1994, por envolvimento com a máfia italiana na distribuição de armas e drogas no Rio de Janeiro. "Foi um corte na minha vida, de 21 anos que vivi uma mentira. Fui de 100 a 0, como se tivesse batido de frente em um muro, em um segundo", contou o ator, emocionado.

Na época, Hassum levava uma vida confortável e acreditava que o pai era apenas um homem bem-sucedido. A notícia, recebida por meio do irmão, mudou tudo. Para custear os estudos de teatro, ele passou a vender salgadinhos na porta do teatro. "Até hoje faço terapia para lidar com isso", disse durante participaçãou da série Pode Perguntar?, exibida pelo Fantástico neste domingo (31)

O humorista também recordou sinais que, anos antes, já haviam levantado sua desconfiança. Um deles foi quando percebeu que o pai guardava caixas de café do tipo exportação em casa. Ao assistir a um filme em que traficantes escondiam drogas em tabletes de café para driblar cães farejadores, comentou a semelhança com a mãe. O comentário resultou em uma bronca e até em uma agressão "Tive um insight aos 16 anos e, dali em diante, nunca mais pensei nisso", disse.

Segundo Leandro Hassum, era justamente por meio do café que o pai enviava drogas para o exterior, aproveitando a falta de rigor na segurança aeroportuária antes do 11 de setembro.

Carlos Alberto passou 11 anos preso e morreu em 2014. Apesar das dores do passado, o ator e humorista disse ter encontrado forças para seguir adiante. "Um dia falei para o meu pai: 'Pai, eu te perdoo. Porque, mesmo no erro, você me mostrou o homem que não quero ser'", afirmou, emocionado.