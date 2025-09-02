Rainha Camilla teria dado sapatada para se defender de assédio em trem

© <p>Getty Images </p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De acordo com um novo livro sobre a família real britânica, a rainha Camilla teria reagido de forma inusitada a um episódio de assédio quando era adolescente. Entre 16 ou 17 anos, durante uma viagem de trem rumo à estação de Paddington, em Londres, ela teria usado um sapato para se defender de um homem que a importunava.

Segundo o relato, Camilla retirou o calçado e acertou o agressor nas partes íntimas com o salto. Ao desembarcar, ela teria indicado o suspeito a um agente de segurança da estação, que acabou prendendo o homem.

O episódio foi revelado no livro "Power and the Palace" ("Poder e o Palácio", em tradução livre), escrito por Valentine Low, ex-correspondente real do jornal The Times. Segundo o autor, Camilla contou a história em 2008, durante uma reunião com Boris Johnson, então prefeito de Londres. Ele afirma que recebeu a informação por meio do ex-diretor de comunicação do político.