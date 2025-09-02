Quem é Tiago Scheuer, que será o novo âncora do Hora Um

© Reprodução / TV Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Tiago Scheuer deixa a bancada do Bom Dia São Paulo para assumir a apresentação do Hora 1. A mudança, que também envolve Roberto Kovalick -até então titular do telejornal exibido de segunda a sexta, às 4h, na Globo-, ocorre após o anúncio da saída de William Bonner do Jornal Nacional, feito nesta segunda-feira (1º).

Depois de 29 anos à frente do JN, Bonner passará a apresentar o Globo Repórter. No comando do telejornal noturno, César Tralli será o novo parceiro de Renata Vasconcellos, enquanto Kovalick seguirá para o Jornal Hoje.

Natural de Jaraguá do Sul (SC), Scheuer nasceu em 16 de maio de 1983 e desde cedo demonstrou interesse pela área da comunicação. Formou-se em Jornalismo pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali), onde estudou entre 2001 e 2005.

Ainda na faculdade, iniciou a carreira como gerente de promoções da Rádio Transamérica, em Balneário Camboriú. Pouco depois, atuou como repórter esportivo na Record entre 2006 e 2008. Em 2010, mudou-se para a Alemanha, onde trabalhou como correspondente no canal Deutsche Welle. No retorno ao Brasil, foi repórter da afiliada da Globo em Blumenau, a RBS TV. No mesmo ano, criou o canal Viajão, dedicado a dicas e experiências turísticas.

Contratado pela Globo em maio de 2011, Scheuer se mudou para São Paulo e participou de diferentes telejornais da emissora, como Bom Dia Brasil, Jornal Hoje e Jornal Nacional, além do Bom Dia São Paulo.

No Instagram, onde reúne mais de 430 mil seguidores, mostra uma faceta leve e bem-humorada, autointitulando-se "estagiário de São Pedro" em referência às previsões do tempo. Apesar de discreto, compartilha bastidores do trabalho com jornalismo, reflexões, viagens, culinária e momentos pessoais, incluindo raros registros de amigos da época da faculdade e do seu cachorro caramelo, Farofa.