Notícias ao Minuto
Procurar

William Bonner anuncia saída do 'JN'; César Tralli comandará o telejornal

Jornalista diz que sentiu vontade de estar mais próximo da família; 'vou encontrar muitos amigos', diz ele sobre nova função no Globo Repórter

William Bonner anuncia saída do 'JN'; César Tralli comandará o telejornal

© Reprodução / TV Globo

Folhapress
02/09/2025 05:20 ‧ há 6 horas por Folhapress

Fama

Televisão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) Em tom leve e descontraído, William Bonner anunciou aos telespectadores que está deixando o Jornal Nacional. 

 

"É estranho falar sobre mim mesmo", começou ele. "Minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu no momento em que muita gente também repensou a vida: na pandemia", contou.

O jornalista falou sobre a relação com os filhos, Beatriz, Laura e Vinícius, dos quais dois moram no exterior. Ele afirma que se sentiu conflitado entre a responsabilidade de apresentar o maior telejornal do país e o desejo de estar mais próximo da família.

Em seguida, Bonner e Renata Vasconcellos detalharam a dança das cadeiras no jornalismo da emissora, que começa em novembro. César Tralli vai para a bancada do JN, Cristiana Souza Cruz vira editora-chefe, Roberto Kovalick assume o Jornal Hoje e Thiago Scheuer fica à frente do Hora Um.

A partir de 2026, Bonner assume a apresentação do Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg. "Estou na Globo desde 1986 e é o único programa em que nunca trabalhei. Vou encontrar muitos amigos", anunciou.

Cantor sertanejo é morto a tiros por homens que fingiam ser policiais em MS

Cantor sertanejo é morto a tiros por homens que fingiam ser policiais em MS

O corpo de Yuri Ramirez foi encontrado em um dos quartos do imóvel onde morava em Campo Grande; de acordo com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, os criminosos fugiram e ainda não foram identificados

Folhapress | 14:30 - 01/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você