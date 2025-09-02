William Bonner anuncia saída do 'JN'; César Tralli comandará o telejornal

© Reprodução / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) Em tom leve e descontraído, William Bonner anunciou aos telespectadores que está deixando o Jornal Nacional.

"É estranho falar sobre mim mesmo", começou ele. "Minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu no momento em que muita gente também repensou a vida: na pandemia", contou.

O jornalista falou sobre a relação com os filhos, Beatriz, Laura e Vinícius, dos quais dois moram no exterior. Ele afirma que se sentiu conflitado entre a responsabilidade de apresentar o maior telejornal do país e o desejo de estar mais próximo da família.

Em seguida, Bonner e Renata Vasconcellos detalharam a dança das cadeiras no jornalismo da emissora, que começa em novembro. César Tralli vai para a bancada do JN, Cristiana Souza Cruz vira editora-chefe, Roberto Kovalick assume o Jornal Hoje e Thiago Scheuer fica à frente do Hora Um.

A partir de 2026, Bonner assume a apresentação do Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg. "Estou na Globo desde 1986 e é o único programa em que nunca trabalhei. Vou encontrar muitos amigos", anunciou.