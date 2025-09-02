Notícias ao Minuto
Famosos LGBTQIA+ que morreram cedo demais

Honrando os membros da comunidade que foram levados muito jovens

Notícias Ao Minuto
02/09/2025 11:30

É importante celebrar a liberdade que a comunidade LGBTQ+ tem trabalhado (e muito!) para receber, mas que sempre mereceu. Ao mesmo tempo, é importante lembrar quem foram os guerreiros, defensores e estrelas que ajudaram a sociedade a chegar ao lugar que estamos hoje e também para nos lembrar o quanto ainda precisamos melhorar. Contudo, algumas dessas personalidades LGBTQ+ inspiradoras nós perdemos cedo demais.

Clique na galeria e conheça as histórias de líderes LGBTQ+ que abriram caminho para conquistas que temos na atualidade!

