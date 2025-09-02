Por que os fãs acreditam que Keanu Reeves pode ser imortal

© Getty Images

Passam-se os anos e Keanu Reeves continua jovem! Qual será o segredo do astro, um senhor no alto dos seus 61 anos e que não aparenta ter a idade que tem? O ator parece quase exatamente o mesmo de quando apareceu em 'Bill & Ted - Uma Aventura Fantástica' (1989). E mais: como ele continua cativando o mundo com sua gentileza e humildade após tanto tempo em Hollywood?

Inclusive, a internet está convencida de que há algo estranho em torno dele... Existe até um site chamado Keanu Is Immortal dedicado a provar que o galã já deve ter milhares de anos, ligando-o a figuras históricas que morreram misteriosamente!

No dia 13 de março de 2023, Keanu voltou a ser questionado sobre sua suposta imortalidade quando ele apareceu no SXSW Film Festival para lançar 'John Wick 4: Baba Yaga' (2023). "Sim, cara, eu envelheci. Eu realmente - eu envelheci. Está acontecendo, cara", jurou ele, mostrando cansaço na sua voz para convencer os fãs!

Depois que o astro disse que guardou a aliança de casamento de John Wick dos filmes anteriores, alguém na multidão gritou: "Eu me caso com você!" e ele respondeu: "Sim, tenha cuidado com o que deseja".

Keanu Reeves está certo! Deve ser difícil se casar com alguém que é imortal, pois você envelhece enquanto ele continua atraente como sempre.

Por sinal, Keanu será mesmo imortal?

Curiosamente, não é a primeira vez que Reeves vira alvo de discussões acerca da sua aparência jovem. Desde que fez sua estreia no cinema, ele tem praticamente a mesma cara. E justamente pelo tempo ter sido tão generoso com o ator, ele já foi alvo de teorias bem-humoradas na web, a exemplo de que teria descoberto a fonte da juventude.

Outros defendem que ele tem algum pacto com o sobrenatural, enquanto há quem especule que ele seja um viajante no tempo. Absurdo? O site Keanu Is Immortal dá algumas provas de que essas hipóteses fazem algum sentido!

Na galeria, veja como Keanu Reeves não mudou quase nada ao longo dos anos e saiba também como o ator voltou a estar em alta em Hollywood!