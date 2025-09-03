Notícias ao Minuto
Procurar

Famosos que cortaram laços com a família: "até filhos"

Tem barraco para todos os gostos

Anterior Seguinte
Galeria

72 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>TV Globo/Divulgação</p>

Notícias Ao Minuto
03/09/2025 08:30 ‧ há 33 minutos por Notícias Ao Minuto

Fama

Brigas

Nenhuma família é perfeita e, apesar das celebridades tentarem abafar desavenças entre parentes para evitarem escândalos, algumas rixas acabaram ganhando os holofotes. E não importa se é gringo ou brasileiro... Treta é treta em qualquer lugar! Tem barraco envolvendo cantora que não quis mais ter contato com o filho e até uma diva carioca que entrou com medida protetiva contra o próprio pai! E isso se estende até no meio político. 

Na galeria, relembre algumas das brigas mais marcantes entre famosos e seus parentes.

Partilhe a notícia

Recomendados para você