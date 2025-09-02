Notícias ao Minuto
Meghan Markle mostra filhos nos bastidores da série da Netflix

Os filhos de Meghan Markle e do príncipe Harry, o príncipe Archie e a princesa Lilibet, podem ser vistos em um registro da duquesa que mostra os bastidores da sua série da Netflix, 'With Love, Meghan'

02/09/2025 14:30 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Fama

Realeza

Meghan Markle surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com imagens que mostram os bastidores das gravações da sua série, 'With Love, Meghan', da Netflix, sendo a grande surpresa a presença dos filhos. 

 

O príncipe Archie, de seis anos, e a princesa Lilibet de quatro, estiveram presentes no set de gravações deste projeto, cuja estreia da segunda temporada aconteceu no dia 26 de agosto. 

"Filmar a segunda temporada de 'With Love, Meghan' foi mais divertido do que podem imaginar. Como é que mantivemos a vibe viva? Música", escreveu Meghan Markle na legenda da publicação, que incluía uma playlist de músicas que foram ouvidas no set, que a própria colocava a tocar no seu celular, como explicou no post. 

"Adiciona à tua playlist, carrega no botão aleatório e aproveita! Trabalho duro, muito divertido", acrescentou. 

O conjunto de imagens começou com uma fotografia de Meghan ao lado de um dos seus convidados desta segunda temporada, o chef José Andrés. De seguida chegaram os registos dos filhos.

Em uma conversa anterior com a People, Meghan Markle explicou que decidiu gravar 'With Love, Meghan' em um apartamento alugado perto da propriedade da família em Montecito, isto em vez de utilizar a verdadeira casa para "proteger o seu porto seguro". 

Em uma primeira fotografia das crianças podemos ver Archie e Lilibet de costas, destacando-se o cabelo ruivo dos irmãos. Há ainda um registo da pequena Lilibet em cima de uma cadeira enquanto o amigo próximo de Meghan e maquiador Daniel Martin surge olhando pela porta. 

Harry também pode ser visto entre as imagens, aparecendo no meio de Meghan e da responsável pelo buffet privado da recepção do casamento, Clare Smyth. Quase no fim, o pequeno Archie é visto com uma claquete e com o rosto tapado por um emoji. Veja todas as imagens na galeria. 

