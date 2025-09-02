César Tralli conta que manteve segredo sobre assumir o Jornal Nacional

© Divulgação / TV Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Anunciado como novo âncora do Jornal Nacional no lugar de William Bonner, César Tralli, 54, entrou ao vivo no Mais Você desta terça-feira (2) para comentar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante a participação, o atual titular do Jornal Hoje também falou sobre a nova função na emissora com Ana Maria Braga.

A apresentadora parabenizou o jornalista e foi direta na curiosidade:"Com certeza você se preparou para isso. Nosso pessoal aqui da Globo, eu e o Brasil inteiro estamos querendo saber: você vai mudar para o Rio com a família? A Ticiane vai com a Rafa e a Manu vai virar carioca?", perguntou.

Tralli explicou que a decisão ainda está em discussão: "A gente está começando a conversar sobre isso", disse ele. O apresentador contou ainda que já sabia da promoção, mas precisou guardar segredo até mesmo das filhas, Manuela - fruto do casamento com Ticiane Pinheiro - e Rafaella Justus, filha da apresentadora com Roberto Justus. "Era uma informação que tive que manter em segredo por muito tempo. Só comuniquei às minhas filhas neste fim de semana. Agora, com calma, vamos tratar de tudo isso", afirmou.

Ele adiantou que, num primeiro momento, vai manter a ponte aérea entre São Paulo e Rio de Janeiro. "Vai ser assim até que as coisas se ajeitem. E, se Deus quiser, elas possam ir também o quanto antes. Para mim, quanto antes, mais feliz estarei", declarou, ressaltando que já tem colegas na Redação do Rio, mas que sentirá falta da equipe em São Paulo. "Espero não perder contato com ninguém", completou.

Por fim, Tralli lembrou que ainda tem compromissos no Jornal Hoje antes da mudança. "Começo no Jornal Nacional a partir de 3 de novembro. Até lá, tenho muita coisa para trabalhar e organizar na vida pessoal. Estou muito grato pela missão, sei do tamanho da responsabilidade e espero corresponder."