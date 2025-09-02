Notícias ao Minuto
"Quero agradecer a todos os fãs que me mandam mensagem de carinho e de esperança. Que eu possa continuar iluminando de alguma forma a vida de vocês", disse a socialite aos seguidores nas redes sociais

Primeiro passo para a minha cura, diz Val Marchiori após retirar tumor

Folhapress
02/09/2025 22:20 ‧ há 3 horas por Folhapress

Fama

Saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A socialite Val Marchiori, 50, usou as redes sociais para contar que a cirurgia de retirada de um tumor na mama foi um sucesso.

 

Em vídeo, disse que recebeu todo o suporte da equipe médica e tranquilizou fãs e amigos. "É uma cirurgia que deixa a gente mexida, até emocionalmente, mas agora vou focar na minha recuperação. Hoje foi o primeiro passo para minha cura. Façam mamografia", alertou.

Em seu perfil, ela recebeu o carinho de amigos famosos como as atrizes Luiza Tomé e Monica Carvalho, a comentarista de basquete Hortência e a apresentadora Sabrina Parlatore.

 
 
 
 
 
Foi em agosto que a socialite e empresária anunciou que estava com câncer de mama. Em vídeo no Instagram, se emocionou ao falar sobre o assunto. Disse que ficou sem chão ao receber a notícia e se culpou por ter medo de fazer mamografia e não ter se submetido ao exame mais cedo. "Se eu já tivesse feito, de repente, já poderia... enfim. Muito difícil", disse na época.

