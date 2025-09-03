Esposa de William Bonner, Natasha Dantas deixa fisioterapia e vira artesã

© <p>TV Globo/Manoella Mello</p>

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Parece que não foi só William Bonner, 61, que decidiu recomeçar profissionalmente dentro de casa. Há dois anos, sua esposa, Natasha Dantas, 55, resolveu dar um tempo na fisioterapia e se dedicar às artes. O hobby de produzir peças de cerâmica rapidamente se transformou em profissão, culminando na abertura de um ateliê na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Natasha compartilha frequentemente nas redes sociais reflexões sobre essa transição. "Penso que o primeiro passo para abrir novos caminhos reside em acolher de coração aberto e olhos fechados quem somos. Mas será que somos ou apenas estamos?", escreveu em uma de suas publicações a companheira do apresentador do Jornal Nacional desde 2018.

Ela reconhece que, apesar de sempre ter gostado da fisioterapia, sentia uma inquietação pessoal nos últimos anos. "A cerâmica me trouxe movimento pessoal e profissional, mas também me ensina diariamente a respeitar processos e a mim mesma. Com ela, me percebo autêntica, corajosa e potente", comentou. Em outra postagem, completou: "Sigo aprendendo que não temos controle de nada nesta vida, a não ser das nossas próprias escolhas."

Natasha também falou sobre sua marca, Sortie -que significa "saída" em francês. "Desde que vislumbrei a possibilidade de me reinventar, muita coisa mudou dentro de mim. Em pouco tempo, a Sortie me fez querer aprender mais, aprimorar técnicas e me deu segurança para mostrar meu gosto e meu olhar ao mundo. Me ensinou a acreditar mais em mim e a não ter medo de ser grande, entende?", escreveu.

Bonner anunciou aos telespectadores que está deixando o Jornal Nacional após 29 anos como titular nesta segunda-feira (1)."É estranho falar sobre mim mesmo", começou ele. "Minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu no momento em que muita gente também repensou a vida: na pandemia", contou o jornalista.

A partir de 2026, Bonner assume a apresentação do Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg. "Estou na Globo desde 1986 e é o único programa em que nunca trabalhei. Vou encontrar muitos amigos", disse.