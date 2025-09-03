SBT anuncia Sidney Rezende como novo comentarista e reforço no jornalismo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O SBT anunciou nesta terça-feira (2) a contratação do jornalista Sidney Rezende, um dos nomes que participaram da fundação da GloboNews e que também comandou diversos telejornais do Grupo Globo.
Rezende vai integrar a equipe do SBT Rio - 2ª Edição e atuar como comentarista no SBT News, canal de notícias multiplataforma da emissora. "O SBT está na história da comunicação brasileira por sua ampla folha de serviços. Vai ser uma honra trabalhar na empresa! Espero, ao lado do nosso time, poder ajudar a levar ao público a notícia bem explicada", afirmou o jornalista.
Com mais de 40 anos de carreira, Sidney Rezende comandou programas e coberturas especiais na Globo e também atuou como comentarista na CNN Brasil. No rádio, consolidou sua trajetória como apresentador e comentarista em emissoras como Rádio Tupi, CBN, Rádio Globo e BandNews FM.