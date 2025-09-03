Ator de 'Succession' é preso nos EUA por dirigir alcoolizado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Nicholas Braun, conhecido por viver o primo Greg em "Succession" (HBO), foi preso na última sexta-feira (29) em New Hampshire, nos EUA.
Ele foi acusado de dirigir sob efeito de álcool e com os faróis apagados. O ator ficou detido por cerca de uma hora na delegacia e liberado em seguida. As informações são do TMZ.
Segundo a publicação, Braun terá de se apresentar formalmente a um tribunal no dia 16 de setembro.
Nicholas Braun tem 37 anos e foi indicado duas vezes ao Emmy por "Succession". Ele também atuou em filmes como "As Vantagens de Ser Invisível" e "Como Ser Solteira".