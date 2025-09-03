Além de Gkay, veja quem são as influenciadoras musas ou rainhas da bateria no Carnaval 2026

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Gkay foi anunciada nesta terça-feira (3) como musa da escola de samba carioca Salgueiro, mas ela não é a única influenciadora que vai cruzar a Sapucaí neste Carnaval. Cada vez mais, nomes que nasceram no digital conquistam posição de destaque nos desfiles, dividindo espaço com sambistas tradicionais.

Entre as mais conhecidas está Virginia Fonseca. Com mais de 52 milhões de seguidores, a influenciadora foi confirmada como rainha de bateria da Grande Rio para o próximo ano, posição antes ocupada pela atriz Paolla Oliveira.

Mileide Mihaile, ex-Fazenda, também assume o cargo de rainha para o Carnaval de 2026. Desfilando pelo Unidos da Tijuca, após já ter desfilado como musa da Grande Rio, em 2020, e da agremiação de Duque de Caxias até este ano. Ela também foi rainha da paulista Independente Tricolor em 2024.

Monique Rizzeto, com 897 mil seguidores no Instagram, também faz parte do time das influenciadoras da Sapucaí desfilando como musa para o Unidos da Vila Isabel em 2026. Já Fabíola de Andrade, que aborda o nicho fitness, lifestyle e maternidade em seu perfil, brilhará como rainha da bateria da Mocidade pelo segundo ano consecutivo.

Outras rainhas como Evelyn Bastos, da Mangueira, e Mayara Lima, da Paraíso do Tuiuti dedicam grande parte do conteúdo ligados a escola de samba, como vídeos sambando, em ensaios e atividades da comunidade.