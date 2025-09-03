Rompida com Elon Musk, filha mais velha diz viver bem sem a fortuna da família

© Threads / Reuters

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Herdeira de Elon Musk, 54, um dos homens mais ricos do mundo, Vivian Jenna Wilson, 21, se mantém distante da vida de luxo, glamour e ostentação. Em entrevista recente, ela contou que deseja retomar os estudos, mas ainda não o fez por falta de dinheiro. "A faculdade é cara e eu não tenho aquela herança. As pessoas presumem que tenho muito dinheiro, mas não tenho centenas de milhares de dólares à minha disposição", explicou Vivian, que mora em Tóquio, no Japão, onde estuda línguas.

Trabalhando como modelo, ela contou à revista The Cut que, embora sua mãe tenha estabilidade financeira, prefere ser independente e não cogita pedir ajuda à família. "Minha mãe é rica, certo? Mas, obviamente, o outro [Elon Musk] é inimaginavelmente rico", disse, sem se referir ao empresário como pai, já que cortou relações com ele.

Vivian não fala com Musk desde 2020, ano em que se assumiu como mulher trans. Desde então, os dois protagonizaram embates públicos que envolveram seu processo de transição de gênero, além do apoio do bilionário a Donald Trump durante a campanha das eleições presidenciais dos Estados Unidos e outras posições políticas e sociais.

Atualmente, Vivian divide apartamento com três colegas para economizar: "É infinitamente mais barato. Vivo bem e feliz". Ela ainda afirma não ter ambição de acumular fortuna. "Não tenho desejo de ser super-rica. Posso comprar comida, tenho amigos, um teto e alguma renda extra, o que já é um privilégio maior do que o da maioria dos jovens da minha idade em Los Angeles", disse.

Vivian e seu irmão gêmeo, Griffin, são filhos do casamento de Musk com sua primeira esposa, Justine Musk. O ex-casal ainda teve trigêmeos e outro filho que morreu logo após o nascimento. Além deles, o bilionário é pai de mais oito crianças, com três mulheres diferentes. Em 2022, quando completou 18 anos, Vivian mudou legalmente de nome e gênero e pediu à Justiça para retirar o sobrenome Musk, a fim de não manter nenhuma ligação com o empresário.