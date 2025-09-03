'Estar à mesa mudou a relação', diz Angélica sobre regra que criou para unir a família

© <p>TV Globo/Raquel Cunha</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na casa de Angélica e Luciano Huck, o jantar em família é uma instituição sagrada. A apresentadora, mãe de Joaquim, Benício e Eva, falou em entrevista à Quem sobre o costume familiar.

"De um tempo para cá, com a vida muito louca, trabalhando muito, as crianças cada uma em um horário de almoço e de atividades, a gente nunca conseguia, durante a semana, sentar à mesa para jantar junto. A gente estipulou que agora isso vai acontecer. E quando a gente determinou, a coisa começou a acontecer, mesmo com todo mundo tendo um horário doido", disse.

Segundo a matriarca, a determinação teve efeito positivo na vida da família. "Estar à mesa só a gente, o núcleo [familiar], mudou nossa relação. A gente sente isso na pele e na prática. Com filho adolescente, é difícil falar, mas ali na mesa, fala, se abre", falou.

Na hora do jantar, também é proibido levar celular para a mesa. "Não pode celular, proibidíssimo. É um tempo de qualidade que a gente escolheu. Todo mundo está abrindo mão de alguma coisa para estar ali. É um momento especial. No começo, teve um 'ah, que saco'. Agora, eles querem, porque sentiram o quanto é gostoso a gente estar nesse tempo de qualidade", acrescentou Angélica.