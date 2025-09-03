Notícias ao Minuto
Procurar

Daniela Dantas é campeã do MasterChef Brasil

A maioria dos ex-competidores estava torcendo para Felipe Bruzzi, mas Daniela Dantas levou a melhor e saiu vencedora do reality culinário

Daniela Dantas é campeã do MasterChef Brasil

© Divulgação

Folhapress
03/09/2025 09:30 ‧ há 2 horas por Folhapress

Fama

Reality Show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Odiada por outros participantes, Daniela Dantas foi a vencedora do MasterChef 2025 (Band). A advogada, que acabou acumulando inimigos dentro do reality, derrotou Felipe Bruzzi na grande final, nesta terça-feira (2). A maioria dos ex-competidores estava torcendo para Felipe.

 

O menu de Daniela começou com ostras, o prato principal foi uma massa fresca com camarões e a sobremesa foi uma mousse de cambuci. Já Felipe abriu o menu com camarões, serviu de prato principal um polvo e de sobremesa um sorvete com cobertura de café e chocolate.

Os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça elegeram vencedor o menu de Daniela. O nome da campeã foi entregue por um drone do iFood que pousou ao vivo no estúdio, em um dos momentos grandiosos da noite.

TROFÉU COMESTÍVEL

Durante a final, o chef confeiteiro Diego Lozano fez uma participação para divulgar a próxima temporada do MasterChef Confeitaria.

Ele surpreendeu o público ao comer uma réplica do troféu, que era de chocolate. Em seguida, foi acompanhado pelos jurados, que se divertiram com a brincadeira.

Além de Gkay, veja quem são as influenciadoras musas ou rainhas da bateria no Carnaval 2026

Além de Gkay, veja quem são as influenciadoras musas ou rainhas da bateria no Carnaval 2026

No último fim de semana Juliana Paes foi coroada rainha de bateria da Viradouro, marcando seu retorno à escola de samba

Folhapress | 07:30 - 03/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você