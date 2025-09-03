Daniela Dantas é campeã do MasterChef Brasil

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Odiada por outros participantes, Daniela Dantas foi a vencedora do MasterChef 2025 (Band). A advogada, que acabou acumulando inimigos dentro do reality, derrotou Felipe Bruzzi na grande final, nesta terça-feira (2). A maioria dos ex-competidores estava torcendo para Felipe.

O menu de Daniela começou com ostras, o prato principal foi uma massa fresca com camarões e a sobremesa foi uma mousse de cambuci. Já Felipe abriu o menu com camarões, serviu de prato principal um polvo e de sobremesa um sorvete com cobertura de café e chocolate.

Os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça elegeram vencedor o menu de Daniela. O nome da campeã foi entregue por um drone do iFood que pousou ao vivo no estúdio, em um dos momentos grandiosos da noite.

TROFÉU COMESTÍVEL

Durante a final, o chef confeiteiro Diego Lozano fez uma participação para divulgar a próxima temporada do MasterChef Confeitaria.

Ele surpreendeu o público ao comer uma réplica do troféu, que era de chocolate. Em seguida, foi acompanhado pelos jurados, que se divertiram com a brincadeira.