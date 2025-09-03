Cardi B é considerada inocente de agressão, cochila em tribunal e atira caneta em repórter

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rapper Cardi B, 32, foi considerada inocente da agressão que era acusada, num incidente ocorrido em 2018. Na ocasião, uma segurança disse que havia sido agredida por ela num consultório médico.

O júri da Califórnia inocentou a artista do processo civil. A suposta cena violenta teria acontecido nos corredores do estabelecimento quando ambas se desentenderam. Cardi B estava grávida.

"Eu não toquei naquela mulher. Eu não toquei naquela garota. Eu não encostei minhas mãos nela", disse ela à imprensa no lado de fora do tribunal.

Durante o julgamento, a artista chegou a tirar um cochilo (veja abaixo). Além disso, ao sair do local, atirou uma caneta na direção de um repórter que quis saber dela sobre sua suposta quarta gravidez do ex-marido, o rapper Offset.

OUTRAS POLÊMICAS

Em outubro de 2018, Cardi B. foi presa por supostamente por ter mandado seguranças e amigos seus agredirem duas garçonetes na boate Angles Strip Club. As mulheres sofreram socos, puxões de cabelo e pancadas na cabeça com cadeiras e garrafas.

A briga teria acontecido porque a cantora suspeitou que uma das garçonetes teria tido um relacionamento com o seu então marido, Offset. O relatório da polícia, segundo USA Today, apontava que houve uma briga na qual cadeiras e garrafas foram jogadas contra as garçonetes, atingindo até o barman.

Em dezembro daquele mesmo ano, Scott Dunn, juiz do tribunal criminal de Queens, ordenou que Cardi B. mantivesse distância das duas garçonetes, e permitiu que a estrela de hip-hop permanecesse em liberdade sem precisar pagar fiança. O juiz havia ameaçado prendê-la por não comparecer à corte.

Inicialmente, Cardi B. foi acusada de duas contravenções, assalto e imprudência, mas, em abril de 2019, ela rejeitou o acordo judicial. Com isso, a rapper teve de enfrentar ao todo 14 acusações.

Em 2023, ela se envolveu em uma polêmica durante sua apresentação na Drai's Nightclub, em Las Vegas. Segundo informações obtidas pelo Variety, após a artista ter atirado um microfone em um membro da plateia, o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas confirmou que uma mulher relatou ter sido vítima de agressão.

"No dia 30 de julho de 2023, um indivíduo compareceu a uma delegacia para denunciar uma agressão", declarou o Departamento de Polícia. "Conforme a vítima, ela estava participando de um evento em 29 de julho de 2023, em uma propriedade localizada no bloco 3500 da Las Vegas Boulevard. Durante um show, ela foi atingida por um objeto lançado do palco por Cardi B."