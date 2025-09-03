Tata Werneck chora ao falar de ausência em eventos da filha

© Reprodução / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - À frente do Lady Night, a apresentadora Tata Werneck disse que não consegue comparecer a alguns eventos com a filha devido ao trabalho.

Na atração que foi ao ar na terça (2), a apresentadora chorou ao revelar que não conseguiria acompanhar a troca de faixa de Clara Maria, 5, no jiu-jítsu. A menina é fruto do relacionamento dela com o ator Rafa Vitti, atualmente no ar na novela "Dona de Mim" (Globo).

"Eu falei: 'Filha, a mamãe não vai poder ir'. E de noite a gente sempre reza e ela falou assim: 'papai do céu, obrigada porque a mamãe não vai poder ir, mas a novela liberou o papai'. Eu fico muito culpada com isso também", disse Tata para as convidadas Alice Wegmann e Sheron Menezzes.

Tata Werneck terá mais trabalho pela frente. Isso porque a Globo marcou a estreia de um novo programa de humor comandado por ela e Eduardo Sterblitch chamado E.T: Edu e Tata. A atração começa a ser gravada no mês que vem.

Segundo apurou a coluna Outro Canal, a estreia ocorrerá no primeiro semestre de 2026, no horário nobre do Multishow, canal de variedades e humor da Globo na TV por assinatura. Existe a possibilidade de uma exibição em TV aberta também no próximo ano.