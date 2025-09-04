Não tenho medo que a fama acabe, diz campeã do BBB 25

© Divulgação / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assim que entrou no BBB 25, a então professora de dança Renata Saldanha, 33, só queria limpar o próprio nome e pagar dívidas. E após vencer o reality da Globo, a hoje milionária afirma que conseguiu quitar tudo o que devia e ainda ficar com um bom dinheiro em caixa.

Antes de participar do programa, Renata pegou os R$ 800 que tinha na conta para investir, ainda de forma tímida, no esboço de uma marca de moda casual de roupas de dança. Após o título, em abril, conseguiu incluir um aporte maior para dar à marca própria, Lire.

"A vitória me deu força financeira e de imagem para fazer um investimento desse nível em algo que tivesse a minha cara. Já trabalhei 14 horas por dia e em cinco escolas diferentes. Nada foi por acaso", relembra.

A vida de Renata mudou. Atualmente, consegue faturar em pelo menos três frentes: sua empresa de roupas, em eventos e com publicidade nas redes sociais.

Ela conta que uma de suas maiores preocupações foi investir os ganhos com inteligência (o prêmio foi de R$ 2,7 milhões) para viver com tranquilidade e não precisar voltar a trabalhar tanto. Nâo são raros os ex-campeões do BBB que faliram, como Dhomini, após a terceira edição do reality.

"Tenho de ter a cabeça no lugar", admite Renata. Ela conta que parte do dinheiro do programa foi usado para pagar pendências e ajudar a reformar a casa da mãe. Outra foi investida no fortalecimento da construção da sua imagem.

ÔNUS E BÔNUS

Renata afirma que os bate-papos e as interações com seus mais de seus 1,5 milhão de seguidores são seus principais ramos de atuação. Ela diz achar fundamental manter uma comunicação saudável e com conteúdo de mensagem positiva.

"Não temo que a fama acabe, mas quero usar minha influência para algo bom. É preciso usar a voz para fazer a sociedade refletir. Dessa forma, as pessoas automaticamente me olharão como uma referência para elas e vão querer continuar me acompanhando", afirma.

"Quero ocupar um espaço de relevância em atitudes e precisamos ter muita responsabilidade sobre o que falamos. No meu caso, mostro como o esporte e a dança agregam valores. Tenho consciência de como inspirar com coisas boas."

Mas com o bônus vem o ônus. Renata conta que a vida de um ex-BBB também tem baixos. "Esse choque de realidade aconteceu mais quando eu saí do programa. Lá dentro não tínhamos a noção da nossa fama. Me viram dormindo, sorrindo, chorando, compartilhei toda minha intimidade. Do lado de fora, recebo mais carinho, ainda bem", diz.

Por muitas vezes, a privacidade e os passos de Renata foram filmados, fotografados e seguidos por paparazzi. Mas isso não a incomoda. "Eu passei a vida toda anônima", brinca. Para os próximos anos, ela diz que o maior desejo é crescer no ramo empresarial e trabalhar como comunicadora na TV.