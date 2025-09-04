Notícias ao Minuto
Afonso aparece com três mãos em 'Vale Tudo' e vira meme

O personagem de Humberto Carrão apareceu em 'Vale Tudo' segurando o celular com as duas mãos e na tela do aparelho aparecia com outra mão no rosto

Folhapress
04/09/2025 05:40 ‧ há 2 horas por Folhapress

Fama

Novela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma falha de gravação na novela "Vale Tudo" deu o que falar na internet. No capítulo da última terça-feira (2), o personagem de Humberto Carrão apareceu com três mãos.

 

Na cena, Afonso acompanhava o ultrassom de Solange (Alice Wegmann) por vídeo chamada. Enquanto ele segurava o celular com as duas mãos, aparecia na tela do mesmo celular com uma das mãos no rosto.

Em redes sociais como o X, telespectadores notaram a falha, o que somou-se a críticas que a novela vem recebendo em relação a buracos no roteiro ou situações inverossímeis.

A própria narrativa do câncer de Afonso tem sido alvo de reclamações dos telespectadores, principalmente pelo arco dramático repentino e pela inclusão de uma narrativa que não havia na novela original e que alguns consideraram gratuita.

