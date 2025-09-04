Lady Gaga lança clipe com Tim Burton e versão expandida de 'Mayhem'

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lady Gaga lançou nesta quarta-feira (3) o clipe de seu mais recente lançamento, "The Dead Dance". A faixa chega com uma nova edição do álbum "Mayhem", que conta também com as canções "Can't Stop the High" e "Kill for Love".

A nova música faz parte da trilha sonora de "Wandinha". Assim como a série, o clipe é dirigido por Tim Burton e reitera o terror caricato do seriado -verve igualmente explorada no trabalho de Gaga.

No vídeo, a cantora dança sua disco music repaginada como uma tétrica boneca. Entre espasmos e coreografias em grupo, ecoando produções como "Thriller", a artista transforma um cenário assombrado em uma divertida pista de dança com luz púrpura e uma lua fazendo as vezes de bola de espelhos.

As duas outras faixas que compõem a versão deluxe do álbum já haviam sido lançadas em edições especiais do disco. O lançamento ocorre em meio à etapa americana da turnê "Mayhem Ball Tour", que começou logo após seu show no Rio de Janeiro, em maio.

O lançamento também marca a estreia da segunda parte da série "Wandinha", em que Gaga faz o papel de Rosaline Rotwood, uma professora que será aliada da protagonista. Gaga já havia anunciado a participação em um evento da Netflix realizado em junho.