Rumores de romance: Allan Souza Lima comenta exposição e mantém silêncio sobre Wanessa Camargo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Integrante do elenco do Dança dos Famosos 2025, Allan Souza Lima, 39, é alvo de rumores sobre um possível romance com Wanessa Camargo, 42. Nas redes sociais, sem mencionar diretamente o episódio envolvendo a cantora e colega de palco no quadro do Domingão com Huck, o ator comentou sobre a exposição pública que acompanha a carreira artística.

Ele começou lembrando da longa trajetória no meio artístico: "Estou há mais de 20 anos nessa vida, já vi de tudo, ou quase tudo, e passei por algumas situações também. Acho que existe uma diferença entre falta de privacidade e invasão de privacidade", disse Allan."Nós, artistas que trabalhamos com o palco, vivemos constantemente na falta de privacidade e temos que saber lidar com isso", completou.

Apesar de reconhecer a importância do carinho do público, Allan afirmou que não gosta da exposição invasiva e, em certos casos, prefere o silêncio ."A invasão cabe a nós decidirmos se aceitamos ou não. Sempre tento manter essa linha tênue. É muito legal ser reconhecido na rua e ter o trabalho admirado, comentado, mas existe um preço alto, e às vezes prefiro manter o silêncio", acrescentou durante uma interação com os fãs.

Na semana passada, a filha mais velha do cantor Zezé Di Camargo negou estar vivendo um romance com Allan, após uma confusão em uma festa com participantes do programa, em uma boate na zona oeste do Rio, quando Dado Dolabella empurrou o cantor Luan Pereira. O ator e cantor teria tido uma crise de ciúmes da ex-namorada com que estaria tentando uma reconciliação.