Nathalia Dill diz que perdeu trabalho por declarar voto em Lula

© Divulgação

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nathalia Dill, 39, contou ter perdido um trabalho recentemente após declarar voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial de 2022. Segundo a atriz, a decisão partiu de uma empresa após verificarem que ela havia compartilhado em seu perfil no Instagram uma foto vestida de vermelho e fazendo um "L" com a mão.

Dill, que integrou o elenco de "Guerreiros do Sol", no Globoplay, interpretando Valiana, uma mulher que enfrenta um câncer de mama nas décadas de 1920 e 1930, relembrou a justificativa dada pela responsável por vetar sua participação em uma campanha publicitária.

"Perdi agora, dois anos depois, tá? Era uma empresa de publicidade. Eles falaram: 'Não queremos problemas. Somos neutros', sabe", contou em entrevista ao podcast Desculpa Alguma Coisa.

A atriz destacou ainda que seu posicionamento político não prejudicou os trabalhos artísticos: "Artístico, não [afetou]. E, inclusive, o teatro está lotado e lindo."