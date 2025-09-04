Taylor Swift e Travis Kelce já escolheram data e local do casamento, diz site

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Swift e Travis Kelce devem se casar no próximo verão (do hemisfério norte), ou seja, na metade do ano que vem. A informação é do site Page Six.

Segundo uma fonte próxima ao casal ouvida pelo site, a cantora, de 35 anos, tem pressa para engravidar, e por isso quer acelerar os planos do casamento.

A união deve acontecer em Rhode Island, destino turístico nos EUA onde Taylor tem uma casa de veraneio.

A casa da cantora está passando por uma reforma de US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 6 milhões) que incluirá uma nova ala com mais quartos e banheiros.

Taylor comprou a casa de oito quartos e 10 banheiros em 2013, por US$ 17,5 milhões. No entanto, ainda não é certo se a cerimônia será realizada na mansão ou em outro local.