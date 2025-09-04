Notícias ao Minuto
Rei Charles fala sobre dificuldades de enfrentar o câncer após os 70 anos

O rei britânico esteve no Metropolitan University Hospital esta quarta-feira, dia 3 de setembro, tendo tido a oportunidade de falar com doentes que, tal como ele, batalham contra um câncer

© Getty Images

04/09/2025 08:00 ‧ há 3 horas por Notícias ao Minuto

Fama

Charles III

O rei Charles III esteve nesta quarta-feira, dia 3 de setembro, no Metropolitan University Hospital, em West Midlands, no qual teve a oportunidade de conhecer alguns dos membros da equipe, como profissionais de saúde e voluntários, assim como doentes do local, inclusive os que, tal como ele, lutam contra um câncer. 

 

Foi nesta visita que o rei, de 76 anos, conheceu Jacqueline Page, uma paciente de 85 anos. 

Os dois brincaram acerca do seu estado de saúde, com Charles III referindo: "Eu sei, isto é uma coisa terrível, ainda continuo descobrindo. As peças não funcionam tão bem quando se passa dos 70".

Questionado sobre a sua recuperação por um outro doente, Matthew Shinda, de 73 anos, o rei referiu "não estar muito mal"

"Tenho a mesma doença. É na próstata", referiu o paciente em questão.

"Metade do problema é detectá-lo a tempo", afirmou o monarca. "Penso que a parte boa é que estão lidando cada vez melhor com este tipo de coisas. Mas há sempre esperança. Lamento por isso, é tão frustrante". 

Rei Charles III, um caso de resistência contra o câncer

Em 2024, o Palácio de Buckingham confirmou que o rei Charles III, tal como a nora, a princesa Kate, tinha sido diagnosticado com um câncer (não tendo sido revelado onde). 

Se a nora já entrou em remissão, o mesmo não se aplica ao rei, já que a Casa Real britânica nunca mais voltou a dar informações sobre o seu estado de saúde.

Em maio deste ano, um assessor do monarca falou da batalha que ele tem travado contra a doença, que não o impediu de cumprir as suas obrigações, muito pelo contrário.

"O que se aprende com esta doença [câncer] é que simplesmente se gere. E é isso que ele faz. A medicina fez avanços incríveis e, sinceramente, não vejo nenhuma diferença nele", notou o assessor.

"Desde que se faça o que os médicos dizem, pode levar-se uma vida o mais normal possível e é exatamente isso que ele tem feito", realçou ainda

"Não é segredo que ele continua fazendo tratamentos, mas como está em forma está lidando muito bem com tudo. Como todo mundo sabe, ele é guiado pelo dever, então simplesmente segue em frente", completa. 

