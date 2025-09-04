Estes são os homens mais bonito do mundo de cada ano! Concorda?

© Getty Images

A lista do homem mais atraente do mundo pode não ser algo de extrema relevância em nossas vidas, mas certamente ficamos no aguardo do anúncio de quem será o dono do título dado pela revista People a cada ano! Sim, porque além do talento de um astro, o charme, obviamente, também não passa despercebido do grande público! Por sinal, o histórico dos campeões dessa tradicional votação incluem musos que ganharam duas vezes a honraria, passando por um casal vencedor e escolhas polêmicas, que dividiram opiniões de fãs em todo o mundo.

Curioso para lembrar desses famosos, inclusive senhores, que já foram bem atraentes? Na galeria, saiba quem foi o homem mais sensual de cada ano desde 1985!