Com cólica abdominal, Raul Gil é internado em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Raul Gil, 87, está internado no Hospital Moriah, na zona sul de São Paulo, após sentir indisposição e fortes cólicas na região abdominal na última terça (3).

Filho dele, Raul Gil Junior afirma à reportagem que o pai está bem e que ele precisou ir ao hospital para fazer uma batelada de exames. "No momento, ele está bem. Acredito que hoje mesmo [quinta, 4] deva receber alta", diz.

Foi em dezembro de 2024 que Raul Gil se despediu do SBT. Após 14 anos na emissora, o apresentador fez a última edição de seu programa e agradeceu aos telespectadores, patrocinadores e à família Abravanel pela longa passagem na empresa.

Na ocasião, ele reforçou a sua admiração por Silvio Santos (1930-2024). "Sempre falei que quem morreu foi Senor Abravanel, Silvio Santos nunca vai morrer e será eterno nos nossos corações, na nossa mente", disse.

"Ele foi um dos maiores comunicadores desse país, e muitos, como eu, se espelharam nele para sermos apresentadores. Então, onde você estiver, meu amigo Silvio Santos, obrigado", completou Raul Gil.

Em março daquele ano, durante uma homenagem que recebeu no Domingão com Huck, ele já havia revelado seu plano de se aposentar da TV em dezembro.