Notícias ao Minuto
Procurar

Com cólica abdominal, Raul Gil é internado em São Paulo

Filho do apresentador afirma que ele está bem e que deve receber alta nesta quinta; Gil tem 87 anos e deixou o SBT no final de 2024 após 14 anos

Com cólica abdominal, Raul Gil é internado em São Paulo

© Reprodução / SBT

Folhapress
04/09/2025 15:30 ‧ há 2 horas por Folhapress

Fama

Emergência Médica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Raul Gil, 87, está internado no Hospital Moriah, na zona sul de São Paulo, após sentir indisposição e fortes cólicas na região abdominal na última terça (3).

 

Filho dele, Raul Gil Junior afirma à reportagem que o pai está bem e que ele precisou ir ao hospital para fazer uma batelada de exames. "No momento, ele está bem. Acredito que hoje mesmo [quinta, 4] deva receber alta", diz.

Foi em dezembro de 2024 que Raul Gil se despediu do SBT. Após 14 anos na emissora, o apresentador fez a última edição de seu programa e agradeceu aos telespectadores, patrocinadores e à família Abravanel pela longa passagem na empresa.

Na ocasião, ele reforçou a sua admiração por Silvio Santos (1930-2024). "Sempre falei que quem morreu foi Senor Abravanel, Silvio Santos nunca vai morrer e será eterno nos nossos corações, na nossa mente", disse.

"Ele foi um dos maiores comunicadores desse país, e muitos, como eu, se espelharam nele para sermos apresentadores. Então, onde você estiver, meu amigo Silvio Santos, obrigado", completou Raul Gil.

Em março daquele ano, durante uma homenagem que recebeu no Domingão com Huck, ele já havia revelado seu plano de se aposentar da TV em dezembro.

Nathalia Dill diz que perdeu trabalho por declarar voto em Lula

Nathalia Dill diz que perdeu trabalho por declarar voto em Lula

"Era uma empresa de publicidade. Eles falaram: 'Não queremos problemas. Somos neutros', sabe", contou a atriz sobre perder trabalho por conta da posição política

Folhapress | 09:30 - 04/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você