Morre o estilista italiano Giorgio Armani aos 91 anos

© Getty Images

Nesta quinta-feira (4), morreu o famoso estilista italiano Giorgio Armani, fundador da marca Armani, aos 91 anos.

"Com infinita tristeza, o Grupo Armani anuncia o falecimento do seu criador, fundador e incansável força motriz: Giorgio Armani", lê-se num comunicado, citado pela agência de notícias Reuters.

Armani deixou de acompanhar os desfiles de sua grife em 2024 e vinha enfrentando problemas de saúde. A assessoria da marca não deu mais detalhes sobre a morte do estilista, apenas que ele veio a óbito na casa dele em Milão, na Itália.

A Armani informou que será montada uma câmara funerária em Milão para amigos e fãs se despedirem, porém o velório e enterro será privado para família.