O estilista italiano Giorgio Armani morreu aos 91 anos em Milão, na Itália

Morre o estilista italiano Giorgio Armani aos 91 anos

© Getty Images

04/09/2025 11:30 ‧ há 12 minutos por Notícias ao Minuto

Nesta quinta-feira (4), morreu o famoso estilista italiano Giorgio Armani, fundador da marca Armani, aos 91 anos.

 

"Com infinita tristeza, o Grupo Armani anuncia o falecimento do seu criador, fundador e incansável força motriz: Giorgio Armani", lê-se num comunicado, citado pela agência de notícias Reuters. 

Armani deixou de acompanhar os desfiles de sua grife em 2024 e vinha enfrentando problemas de saúde. A assessoria da marca não deu mais detalhes sobre a morte do estilista, apenas que ele veio a óbito na casa dele em Milão, na Itália.

A Armani informou que será montada uma câmara funerária em Milão para amigos e fãs se despedirem, porém o velório e enterro será privado para família.

