Protagonista de Malhação abandona atuação para se tornar pastora evangélica

© Raphael Castello/AgNews

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Bruna Hamú, protagonista de "Malhação: Sonhos" (2014), deixou a carreira artística para se dedicar ao trabalho como pastora evangélica. Segundo declarou em entrevista em 2023, sua decisão foi motivada pelo fato de que seus valores religiosos já não se alinhavam com o conteúdo de novelas, filmes e séries.

Atualmente em Campinas, Bruna integra a Zion Church, onde atua como líder do ministério de jovens Vox ao lado do marido. Seu último papel na televisão foi em "A Dona do Pedaço" (2019).

Desde 2020, ela é casada com o pastor Leonardo Feltrim. O casal espera o segundo filho juntos, que será o terceiro de Bruna -que já é mãe de um menino fruto de seu relacionamento com o empresário Diego Moregola.