Notícias ao Minuto
Procurar

Protagonista de Malhação abandona atuação para se tornar pastora evangélica

Bruna Hamú foi protagonista de "Malhação: Sonhos" (2014) e também fez "A Dona do Pedaço" (2019) na TV Globo

Protagonista de Malhação abandona atuação para se tornar pastora evangélica

© Raphael Castello/AgNews

Folhapress
05/09/2025 05:22 ‧ há 47 minutos por Folhapress

Fama

Religião

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Bruna Hamú, protagonista de "Malhação: Sonhos" (2014), deixou a carreira artística para se dedicar ao trabalho como pastora evangélica. Segundo declarou em entrevista em 2023, sua decisão foi motivada pelo fato de que seus valores religiosos já não se alinhavam com o conteúdo de novelas, filmes e séries.

 

Atualmente em Campinas, Bruna integra a Zion Church, onde atua como líder do ministério de jovens Vox ao lado do marido. Seu último papel na televisão foi em "A Dona do Pedaço" (2019).

Desde 2020, ela é casada com o pastor Leonardo Feltrim. O casal espera o segundo filho juntos, que será o terceiro de Bruna -que já é mãe de um menino fruto de seu relacionamento com o empresário Diego Moregola.

Rumores de romance: Allan Souza Lima comenta exposição e mantém silêncio sobre Wanessa Camargo

Rumores de romance: Allan Souza Lima comenta exposição e mantém silêncio sobre Wanessa Camargo

Wanessa negou estar vivendo um romance com Allan, após uma confusão em uma festa com participantes do programa, em uma boate na zona oeste do Rio

Folhapress | 22:40 - 04/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você