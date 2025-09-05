Notícias ao Minuto
Procurar

Regina Duarte tranquiliza fãs após aparecer de cadeira de rodas em evento

A atriz recorreu às redes sociais para tranquilizar os fãs e explicar o motivo de ter aparecido de cadeira de rodas durente uma feira de arte

Regina Duarte tranquiliza fãs após aparecer de cadeira de rodas em evento

© Reprodução / TV Globo

Folhapress
05/09/2025 10:30 ‧ há 59 minutos por Folhapress

Fama

Saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presença de Regina Duarte na SP-Arte, em São Paulo, chamou a atenção do público não apenas pela curiosidade em torno da feira de arte, mas também pelo fato de a atriz circular pelo evento em uma cadeira de rodas. Aos 78 anos, ela logo recorreu às redes sociais para tranquilizar os fãs e explicar a situação.

 

Em uma publicação no Instagram na quarta-feira (3), Regina revelou que o motivo foi um incômodo no pé esquerdo, resultado de uma bolha causada por um calçado. De bom humor, ela se referiu ao sapato como uma "bota maligna" e compartilhou uma foto em que aparece sendo conduzida por uma funcionária do local.

Apesar do contratempo, a atriz destacou que não deixou de aproveitar a experiência. Segundo ela, foram horas de caminhada pelos corredores da mostra, que reúne nomes da arte contemporânea brasileira. "Valeu cada instante", resumiu, ressaltando o quanto ficou impactada pelas obras expostas.

A carreira de Regina está afastada da televisão desde 2017, quando participou da novela "Tempo de Amar", na Globo. Nos anos seguintes, ela se dedicou a outras áreas, incluindo a breve passagem pelo cargo de secretária especial da Cultura em 2020.

Alexandre Correa é condenado em processo aberto por Edu Guedes

Alexandre Correa é condenado em processo aberto por Edu Guedes

Decisão da 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou condenação do empresário que foi processado por Edu Guedes

Notícias ao Minuto Brasil | 07:40 - 05/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você