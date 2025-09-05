Regina Duarte tranquiliza fãs após aparecer de cadeira de rodas em evento

© Reprodução / TV Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presença de Regina Duarte na SP-Arte, em São Paulo, chamou a atenção do público não apenas pela curiosidade em torno da feira de arte, mas também pelo fato de a atriz circular pelo evento em uma cadeira de rodas. Aos 78 anos, ela logo recorreu às redes sociais para tranquilizar os fãs e explicar a situação.

Em uma publicação no Instagram na quarta-feira (3), Regina revelou que o motivo foi um incômodo no pé esquerdo, resultado de uma bolha causada por um calçado. De bom humor, ela se referiu ao sapato como uma "bota maligna" e compartilhou uma foto em que aparece sendo conduzida por uma funcionária do local.

Apesar do contratempo, a atriz destacou que não deixou de aproveitar a experiência. Segundo ela, foram horas de caminhada pelos corredores da mostra, que reúne nomes da arte contemporânea brasileira. "Valeu cada instante", resumiu, ressaltando o quanto ficou impactada pelas obras expostas.

A carreira de Regina está afastada da televisão desde 2017, quando participou da novela "Tempo de Amar", na Globo. Nos anos seguintes, ela se dedicou a outras áreas, incluindo a breve passagem pelo cargo de secretária especial da Cultura em 2020.