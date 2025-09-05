Notícias ao Minuto
Procurar

Hytalo Santos perguntou sobre reputação e chorou durante transferência para Paraíba

Onvestigação apura denúncias contra Hytalo sob suspeita de exploração de menores de 18 anos em conteúdos produzidos para as redes sociais

Hytalo Santos perguntou sobre reputação e chorou durante transferência para Paraíba

© Reprodução X

Folhapress
05/09/2025 09:30 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Justiça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Hytalo Santos, 28, perguntou como estava sua reputação durante a transferência para João Pessoa (PB), na semana passada. Ele o marido Israel Natã Vicente, 33, foram presos preventivamente (por prazo indeterminado) em Carapicuíba (Grande São Paulo) no dia 15 de agosto e estavam no CDP 1 de Pinheiros.

 

Agora, após autorização da Justiça da São Paulo, eles foram transferidos para o estado em que residiam -a investigação que apura denúncias contra Hytalo acontecem por parte do Ministério Público da Paraíba e do Ministério Público do Trabalho sob suspeita de exploração de menores de 18 anos em conteúdos produzidos para as redes sociais. Ele nega todas as acusações.

De acordo com o delegado Carlos Othon, da Paraíba, antes do embarque, houve uma conversa com o casal para explicar os parâmetros de segurança que seria adotados. Ao chegar e ver uma aglomeração de apoiadores no aeroporto de João Pessoa, Hytalo chorou.

"Foi um voo tranquilo, eles se mostraram colaborativos. Eles vieram quase o voo todo com a cabeça encostada na poltrona da frente, de forma que tudo se deu tranquilamente", afirma Othon.

Conforme descrito no despacho da Justiça, a prisão dos dois foi decretada para evitar novos atos de destruição ou ocultação de provas, além da intimidação de testemunhas. De acordo com a Promotoria, esses atos já estariam ocorrendo desde que o influenciador tomou conhecimento da investigação.

A polícia de São Paulo já havia divulgado que a prisão ocorreu logo após o despacho pois havia a suspeita de que o casal poderia fugir para outro país. A possibilidade de plano de fuga é investigada pela polícia da Paraíba.

Para isso, obteve imagens em que Israel aparece fazendo compras em um posto de combustíveis, o que indica que ele foi a São Paulo de carro. O veículo, que saiu da Paraíba, foi apreendido.

Há duas semanas, a defesa de Hytalo e Israel desmentiu a possibilidade de fuga e afirmou que Israel usou o carro por ter medo de voar de avião. O delegado Othon também afirma que a polícia acredita que a casa em Carapicuíba era usada para que o casal pudesse entender o que estava acontecendo ou para se preparar para uma fuga mais elaborada.

"Havia indícios de que pudesse ter uma fuga", diz ele que o comportamento do casal também chamou atenção, como o aluguel da casa de última hora e ter poucos pertences na residência. "São elementos que indiscutivelmente apontam uma possibilidade de fogo."

O caso que envolve Hytalo Santos ganhou destaque em 6 de agosto após a publicação do vídeo de Felca intitulado "Adultização". A gravação cita diversos casos em que crianças têm sua imagem explorada, tanto por pais quanto por outros adultos, que lucram com os vídeos publicados.

Hytalo é um dos citados por Felca e, em alguns trechos, crianças e adolescentes aparecem em contextos sexualizados ou frequentando ambientes com adultos, como baladas, o que é chamado de "adultização". Ele nega a acusação.

A repercussão do caso acelerou a ação das autoridades e catalisou a aplicação de medidas cautelares em processo que estava em andamento, segundo a defesa de Hytalo e advogados criminalistas ouvidos pela reportagem.

Alexandre Correa é condenado em processo aberto por Edu Guedes

Alexandre Correa é condenado em processo aberto por Edu Guedes

Decisão da 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou condenação do empresário que foi processado por Edu Guedes

Notícias ao Minuto Brasil | 07:40 - 05/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você