Hytalo Santos perguntou sobre reputação e chorou durante transferência para Paraíba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Hytalo Santos, 28, perguntou como estava sua reputação durante a transferência para João Pessoa (PB), na semana passada. Ele o marido Israel Natã Vicente, 33, foram presos preventivamente (por prazo indeterminado) em Carapicuíba (Grande São Paulo) no dia 15 de agosto e estavam no CDP 1 de Pinheiros.

Agora, após autorização da Justiça da São Paulo, eles foram transferidos para o estado em que residiam -a investigação que apura denúncias contra Hytalo acontecem por parte do Ministério Público da Paraíba e do Ministério Público do Trabalho sob suspeita de exploração de menores de 18 anos em conteúdos produzidos para as redes sociais. Ele nega todas as acusações.

De acordo com o delegado Carlos Othon, da Paraíba, antes do embarque, houve uma conversa com o casal para explicar os parâmetros de segurança que seria adotados. Ao chegar e ver uma aglomeração de apoiadores no aeroporto de João Pessoa, Hytalo chorou.

"Foi um voo tranquilo, eles se mostraram colaborativos. Eles vieram quase o voo todo com a cabeça encostada na poltrona da frente, de forma que tudo se deu tranquilamente", afirma Othon.

Conforme descrito no despacho da Justiça, a prisão dos dois foi decretada para evitar novos atos de destruição ou ocultação de provas, além da intimidação de testemunhas. De acordo com a Promotoria, esses atos já estariam ocorrendo desde que o influenciador tomou conhecimento da investigação.

A polícia de São Paulo já havia divulgado que a prisão ocorreu logo após o despacho pois havia a suspeita de que o casal poderia fugir para outro país. A possibilidade de plano de fuga é investigada pela polícia da Paraíba.

Para isso, obteve imagens em que Israel aparece fazendo compras em um posto de combustíveis, o que indica que ele foi a São Paulo de carro. O veículo, que saiu da Paraíba, foi apreendido.

Há duas semanas, a defesa de Hytalo e Israel desmentiu a possibilidade de fuga e afirmou que Israel usou o carro por ter medo de voar de avião. O delegado Othon também afirma que a polícia acredita que a casa em Carapicuíba era usada para que o casal pudesse entender o que estava acontecendo ou para se preparar para uma fuga mais elaborada.

"Havia indícios de que pudesse ter uma fuga", diz ele que o comportamento do casal também chamou atenção, como o aluguel da casa de última hora e ter poucos pertences na residência. "São elementos que indiscutivelmente apontam uma possibilidade de fogo."

O caso que envolve Hytalo Santos ganhou destaque em 6 de agosto após a publicação do vídeo de Felca intitulado "Adultização". A gravação cita diversos casos em que crianças têm sua imagem explorada, tanto por pais quanto por outros adultos, que lucram com os vídeos publicados.

Hytalo é um dos citados por Felca e, em alguns trechos, crianças e adolescentes aparecem em contextos sexualizados ou frequentando ambientes com adultos, como baladas, o que é chamado de "adultização". Ele nega a acusação.

A repercussão do caso acelerou a ação das autoridades e catalisou a aplicação de medidas cautelares em processo que estava em andamento, segundo a defesa de Hytalo e advogados criminalistas ouvidos pela reportagem.