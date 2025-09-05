Alexandre Correa é condenado em processo aberto por Edu Guedes

© Reprodução

Nesta quinta-feira (4), a 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou que o empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, foi condenado em um processo cível movido pelo apresentador Edu Guedes.

De acordo com o colunista Peterson Renato, ainda cabe recurso. Porém, a decisão da Justiça é a confirmação, em outra instância, da condenação do empresário, que teria concedido entrevista falando sobre Edu Guedes e a ex-mulher Ana Hickmann.

O apresentador Edu Guedes alegou que a entrevista concedida por Correa em um podcast atingiu sua honra, reputação e imagem, destacando que seu relacionamento com Ana Hickmann começou apenas após o término do casamento entre Correa e a apresentadora.

Anteriormente, a defesa do empresário alegou na Justiça que não houve conduta ilícita e que suas declarações em entrevista seriam “mera exteriorização de sentimento pessoal, eivada de subjetividade”.

Na primeira decisão, o Tribunal determinou que Correa pagasse R$ 60 mil a título de indenização por danos morais. Agora, o desembargador João Francisco Moreira Viegas manteve a condenação e ressaltou que “a utilização de linguagem chula e sexualmente explícita na gravação do empresário apenas agrava a ilicitude da conduta, que se revelou apta a causar intenso constrangimento e aviltamento à honra do Recorrido [Edu Guedes]”.

De acordo com informações do jornal 'Metrópoles', além da indenização de R$ 60 mil, a Justiça determinou que cada parte arque com parte dos honorários. Edu Guedes terá que pagar 10% sobre os R$ 500 mil que havia pedido por danos materiais e perdeu. Já Alexandre Correa continuará obrigado a pagar 15% de honorários sobre o valor da condenação por danos morais.