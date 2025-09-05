Notícias ao Minuto
Alexandre Correa é condenado em processo aberto por Edu Guedes

Decisão da 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou condenação do empresário que foi processado por Edu Guedes

Notícias ao Minuto Brasil
05/09/2025 07:40 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto Brasil

Fama

Justiça

Nesta quinta-feira (4), a 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou que o empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, foi condenado em um processo cível movido pelo apresentador Edu Guedes.

 

De acordo com o colunista Peterson Renato, ainda cabe recurso. Porém, a decisão da Justiça é a confirmação, em outra instância, da condenação do empresário, que teria concedido entrevista falando sobre Edu Guedes e a ex-mulher Ana Hickmann.

O apresentador Edu Guedes alegou que a entrevista concedida por Correa em um podcast atingiu sua honra, reputação e imagem, destacando que seu relacionamento com Ana Hickmann começou apenas após o término do casamento entre Correa e a apresentadora.

Anteriormente, a defesa do empresário alegou na Justiça que não houve conduta ilícita e que suas declarações em entrevista seriam “mera exteriorização de sentimento pessoal, eivada de subjetividade”.

Na primeira decisão, o Tribunal determinou que Correa pagasse R$ 60 mil a título de indenização por danos morais. Agora, o desembargador João Francisco Moreira Viegas manteve a condenação e ressaltou que “a utilização de linguagem chula e sexualmente explícita na gravação do empresário apenas agrava a ilicitude da conduta, que se revelou apta a causar intenso constrangimento e aviltamento à honra do Recorrido [Edu Guedes]”.

De acordo com informações do jornal 'Metrópoles', além da indenização de R$ 60 mil, a Justiça determinou que cada parte arque com parte dos honorários. Edu Guedes terá que pagar 10% sobre os R$ 500 mil que havia pedido por danos materiais e perdeu. Já Alexandre Correa continuará obrigado a pagar 15% de honorários sobre o valor da condenação por danos morais.

