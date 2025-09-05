Paolla Oliveira diz que diagnóstico de demência do pai foi motivo para saída da Grande Rio

© <p>TV Globo/ Leonardo Rosário</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Paolla Oliveira, a Heleninha do remake de "Vale Tudo" (Globo), disse em entrevista ao videocast Conversa Vai, Conversa Vem, que o real motivo de sua saída do cargo de rainha de bateria da Grande Rio foi a doença do pai.

Segundo a artista, o pai tem demência frontotemporal. A doença é, na verdade, um conjunto de demências que tem como principal característica o comprometimento das regiões frontal e temporal do cérebro, a primeira relacionada à função motora e à regulação do comportamento, entre outras, e a segunda ligada à memória e à linguagem. Costuma se manifestar de duas formas principais, com alterações comportamentais e na linguagem. Também pode afetar o sistema motor.

"Meu pai está bem, mas todo dia é um dia. Às vezes, temos demandas que são psicológicas e atrapalham nossa vida, mas precisamos saber que existem. O Carnaval também dependia do meu comprometimento e emocionalmente, pois não me comprometo em nada que não possa fazer melhor do que imaginei", contou.

Segundo Paolla, apesar de tudo isso, sua saída foi um momento bonito. "Diante de tudo, falei que não iria dar conta. E olhando agora vejo que é bonito sair de um lugar de tanta importância, lindamente quando estava no auge. Foi simbólica", comentou.

A atriz, que já foi rainha de bateria da Grande Rio entre 2009 e 2010, e depois de 2020 a 2025, será substituída em 2026 pela influenciadora Virginia Fonseca.