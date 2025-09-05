Internado, Raul Gil está estável após diverticulite aguda e desidratação

Notícias ao Minuto
O apresentador, de 87 anos, foi diagnosticado com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Raul Gil, 87, internado desde a noite de terça-feira (3) no Hospital Moriah, em São Paulo, está estável. O apresentador foi diagnosticado com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação. Em boletim médico divulgado nesta quinta-feira (04), a assessoria do hospital informou que a alta é prevista nos próximos dias.

 

O apresentador está fora da TV desde dezembro de 2024, quando saiu do SBT. Ele estava no canal há 14 anos.

Recentemente, lidou com uma polêmica envolvendo sua filha, Nanci Gil, e sua neta, Raquel. Nanci acusou o pai de ter sido ausente em sua criança.

Ele nega as acusações. "Eu não sou nada do que ela falou. Sou o amigo dela, o pai dela e o avô da minha neta. Nunca abandonei", disse. O apresentador acrescentou que sempre ajudou a filha. "O que ela tem, praticamente foi eu que dei", disse em entrevista ao Domingo Espetacular.

