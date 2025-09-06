Morre Pedro Farah, humorista dos Trapalhões e Zorra Total

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na última quinta-feira (4), aos 95 anos, o ator Pedro Farah, conhecido como Farnetto. Ele fez participações em Os Trapalhões, Zorra Total e trabalhou em mais de 30 novelas na Globo.
Farnetto ficou conhecido pelo papel de copeiro na novela "Planeta dos Homens" (1976-1982). Em entrevista à Globo, sua filha, Ivete Farah, disse que ele teve uma de pressão em casa e sofreu um infarto no hospital.
Farah tinha mais de 70 anos de carreira e ainda estava em atividade. No ano passado, ela gravou o filme "Farofeiros 2", ainda sem data de estreia.
O corpo do ator será velado no Cemitério do Caju, no Rio, no próximo sábado (6) e depois seguirá para cremação. Ele deixa dois filhos e uma neta.
Leia Também: Orlando Bloom fala sobre separação de Katy Perry pela primeira vez