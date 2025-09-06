Ana Castela canta hino na NFL e é surpreendida por Niall Horan em São Paulo

© Reprodução / Instagram

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Responsável por cantar o hino nacional no jogo da NFL (National Football League) entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers nesta sexta-feira (5), na Neo Química Arena, em São Paulo, Ana Castela foi surpreendida durante sua apresentação: Niall Horan subiu ao palco e fez uma participação especial.

O ex-integrante da banda One Direction se mostrou animado com a recepção à sertaneja e afirmou estar impressionado com o entusiasmo do público brasileiro pelo futebol americano.

Mais cedo, aos 21 anos, Ana havia comentado a expectativa de encontrar Taylor Swift, 35, no estádio. "Ficaria muito feliz, sim, de vê-la, mas, obviamente, não vou incomodar. Tem que deixar ela assistir ao jogo, aproveitar o evento. Mas é muito legal saber que ela está no mesmo lugar que eu. Se eu encontrar, vai ser demais, incrível", disse a cantora durante a passagem de som.

O F5 apurou que a popstar ficará em um camarote privado de uma instituição financeira, com um esquema especial de segurança reforçado. Cerca de 25 homens foram escalados para impedir qualquer tentativa de fotos ou aproximação da cantora. Taylor, que desembarcou em seu jatinho particular, deve retornar aos Estados Unidos logo após a partida.

Leia Também: Cantora Taylor Swift não aparece em jogo da NFL em São Paulo